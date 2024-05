Cantamessa “Il treno turistico vive un’era nuova”

ROMA (ITALPRESS) - "Sembrava passato di modo, come quel modo di viaggiare un pò autentico, ma c'è un'altra dimensione e velocità e un'alta panoramicità che vogliamo fare scoprire. Il futuro è un turismo in cui si sta un’ora in più a bordo del treno ma si sta meglio e quell’ora fa parte della vacanza", ha detto Luigi Cantamessa, amministratore delegato di Fs Treni Turistici Italiani. xl5/ads/mrv