Salvini “Dimissioni Toti? Per me sarebbero una resa”

MILANO (ITALPRESS) - "Non sono in condizione di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore. In Italia e in tutti i Paesi civili qualcuno è colpevole se condannato in tre gradi di giudizio. Non basta una inchiesta: lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocità la possibilità di farlo", dice il vice premier e ministro, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di Transpotec e NME - Next Mobility Exhibition a Rho Fiera Milano. xh7/ads/gsl