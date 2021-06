MILANO (ITALPRESS) – Arbolia, la società benefit creata alla fine dello scorso anno da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, ha donato dieci alberi alla onlus milanese “La Strada” in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Gli alberi – tra i quali aceri, carpini e ciliegi – saranno curati e successivamente piantati dai ragazzi assistiti dalla Cooperativa, che si occupa di seguire e formare minori e adulti in difficoltà nel quartiere Corvetto, a sud della città. L’iniziativa è stata realizzata da Arbolia in collaborazione con l’Impresa Simeoni Ermanno di Morazzone (Varese).

Intanto prosegue l’attività di Arbolia, la cui missione è dare vita a nuovi boschi urbani nelle città italiane. A oggi ne ha realizzati sei, per un totale di 11mila piante, in cinque città italiane: Torino, Parma, Rovigo, Pignataro Maggiore (Ce) e Lecce. Per i prossimi mesi sono in fase di sviluppo iniziative e progetti in un’altra ventina di comuni italiani, da Nord a Sud del Paese.

Arbolia progetta e realizza boschi urbani, curandone la manutenzione per i primi anni, su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da privati, in partnership con aziende che vogliono ridurre la propria impronta carbonica o realizzare iniziative di forestazione per i propri stakeholder.

(ITALPRESS).