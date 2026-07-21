Piano Mattei e Fs, al via l’esperienza in Trenitalia per 14 lavoratori tunisini

ROMA (ITALPRESS) - Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei, presentati nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia". Un'occasione per condividere le testimonianze di alcuni dei partecipanti al progetto e dei tutor aziendali che ne hanno accompagnato il percorso di formazione e inserimento. mgg/gsl