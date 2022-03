MILANO (ITALPRESS) – Nell’anno del centenario di Baci Perugina, Piaggio celebra la storia e la creatività del brand con una speciale versione di Liberty, il best seller che è diventato, dalla nascita ad oggi, uno degli scooter a ruota alta più amati e diffusi, prodotto in un milione di esemplari. Nasce così Piaggio Liberty Baci Perugina, un vero e proprio veicolo di emozioni quotidiane, di storie d’amore e di amicizia, proprio come gli storici Baci, che dal 1922 sono i messaggeri delle emozioni più sincere. In 100 anni Baci, infatti, si è saputo evolvere mantenendo salda la sua essenza inconfondibile. Il centenario cioccolatino è stato protagonista di campagne avanguardiste, è stato al fianco di artisti immensi e grandi marchi e oggi rinnova accanto a Piaggio Liberty, un’icona dell’Italian Way of Life, da venticinque anni protagonista della mobilità più intelligente e facile. La livrea di Liberty si veste, così, dei colori classici di Baci e della sua grafica inconfondibile: l’elegante blu intenso ornato di stelle veste la parte anteriore e le fiancate, mentre il celebre logo firma lo scudo. La sella color cuoio scuro, invece, richiama i colori della copertura di cioccolato Fondente Luisa, che da sempre contraddistinguono il capolavoro di bontà di casa Perugina.

Liberty Baci Perugina è presentato in un’unica esclusiva colorazione e nella classica cilindrata 125 della famiglia di propulsori Piaggio i-get, che rappresentano lo stato dell’arte nei rispettivi segmenti di cilindrata. Motori modernissimi e tecnologici, frutto di una filosofia di progettazione che garantisce – insieme al contenimento di consumi ed emissioni – nuovi e più avanzati livelli di qualità e di affidabilità. E insieme a Liberty Baci Perugina nasce anche il casco dedicato in due diverse colorazioni: la classica, che riprende l’elegante blu Baci Perugina della tinta del veicolo, e la silver, ispirata all’elegante incarto argentato che avvolge ogni singolo cioccolatino. Entrambe le versioni sono arricchite dal celebre motivo delle stelle, a contrasto con il colore del casco: stelle argento per il modello blu e stelle blu per la versione silver. Il logo di Baci, infine, firma entrambe le colorazioni.

Piaggio Liberty è uno degli scooter più amati dagli italiani, sinonimo di indipendenza e libertà per ragazze e ragazzi ma anche praticità e razionalità nella mobilità quotidiana, uno dei rari prodotti che, versione dopo versione, ha saputo aggiornarsi continuamente sia nella tecnologia che nello stile.

Dal 21 marzo al 15 maggio, sei dei nuovi Piaggio Liberty Baci Perugina e venti caschi dedicati nella colorazione blu verranno messi in palio attraverso un concorso esclusivo realizzato da Baci Perugina. Per partecipare, basterà acquistare un prodotto Baci Perugina e tentare la fortuna accedendo al sito: www.promozionitaliane.it/2/mettiinmotolemozione. Maggiori dettagli sul sito www.baciperugina.it.

(ITALPRESS).

