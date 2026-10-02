NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Piadi by La Piadineria, il marchio con cui la più grande catena italiana di ristorazione fast-casual ha debuttato negli Stati Uniti, ha inaugurato il suo secondo punto vendita a New York, presso Bryant Park a Manhattan. A sette mesi dall’apertura del primo ristorante del brand nel Flatiron District, questa nuova inaugurazione conferma il piano del Gruppo di espansione sul mercato statunitense.

Il nuovo locale, situato al numero 1040 della Sixth Avenue, vicino a Bryant Park, può ospitare circa 70 clienti e sarà aperto sette giorni su sette, dalle 9:00 alle 21:00.

“Continuiamo il nostro percorso su New York, con grande entusiasmo. L’obiettivo nel breve termine è quello di creare densità su New York, quindi farci davvero conoscere in tutti i principali quartieri e fidelizzare la clientela, prima di espanderci in altre città – spiega Roberto Longo, CEO del Gruppo La Piadineria -. Se guardiamo a quello che abbiamo fatto in Italia, la Piadina ha il potenziale di diventare lo street food più popolare nel Paese. Porta con sè sicuramente, oltre al gusto, delle doti di leggerezza, di salutarità, superiori rispetto alla pizza, per cui può essere un cibo di tutti i giorni”.

Al centro di questa seconda apertura c’è una tappa fondamentale nel percorso di Piadi negli Stati Uniti: il brand ora produce il proprio impasto localmente a New York, in un laboratorio dedicato situato al piano inferiore del primo ristorante nel quartiere di Flatiron. Qui, Piadi segue la ricetta originale messa a punto in Italia nel 1994 e lo stesso processo produttivo utilizzato negli oltre 550 ristoranti de La Piadineria in Italia, realizzando due varietà di impasto: “Classico”, preparato con olio extravergine d’oliva, e “Integrale” (Whole Wheat).

“Questo impegno per l’autenticità è il cuore dell’esperienza Piadi – si legge in una nota -, che porta a New York uno dei cibi quotidiani più amati dagli italiani in un formato contemporaneo e accessibile. Radicato nella cultura gastronomica italiana, il concept unisce piadine preparate al momento – il tradizionale pane piatto italiano – a ingredienti italiani di alta qualità, rapidità di servizio e totale personalizzazione. Ogni piadina viene stesa, cotta e farcita al momento in una cucina a vista, preservando la semplicità e l’autenticità della tradizione italiana e offrendo al contempo un’esperienza pensata per i ritmi e le preferenze del consumatore newyorkese di oggi”.

Nei mesi successivi all’apertura a Flatiron, Piadi è entrato rapidamente a far parte del tessuto cittadino: oltre l’80% dei clienti è ormai costituito da newyorkesi e il brand ha costruito un forte seguito locale grazie ad attività al Governors Ball, collaborazioni con creator di New York ed eventi che celebrano la comunità italiana della città, inclusa la festa per la Festa della Repubblica. Oltre ai suoi ristoranti, Piadi ha esteso la propria presenza in tutta la città: il marchio è disponibile sulle principali piattaforme di delivery, mentre il servizio di catering aziendale rifornisce gli uffici di Midtown Manhattan. PIADIClub – un evento serale a cadenza mensile – e le iniziative promozionali stagionali in strada hanno contribuito ulteriormente a far conoscere la piadina a un nuovo pubblico e a inserirla nelle abitudini alimentari quotidiane dei newyorkesi.

L’apertura a Bryant Park riflette una dinamica di crescita già comprovata in patria: La Piadineria ha chiuso il 2025 con 80 nuovi punti vendita e prevede di inaugurarne oltre 50 aggiuntivi entro la fine di settembre 2026, includendo le prime sedi aeroportuali e una presenza più capillare nelle stazioni ferroviarie.

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(ITALPRESS).