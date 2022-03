ROMA (ITALPRESS) – Sono aperte le iscrizioni per le scuole che desiderano partecipare alle celebrazioni della Giornata internazionale dedicata al Pi Greco, la costante matematica più famosa al mondo. Gli istituti italiani, anche quelli situati all’estero, potranno registrarsi sulla piattaforma https://www.piday.it/ e prendere parte alle gare online del prossimo 14 marzo. La partecipazione è completamente gratuita. Il progetto è promosso dal Ministero dell’Istruzione con l’apporto scientifico dell’Università di Torino.

Attraverso le attività messe a disposizione, studentesse e studenti potranno sfidarsi, mettersi in gioco, esercitare le loro competenze di problem solving.

I docenti potranno usare queste attività, anche in classe, per celebrare con i propri studenti il Pi Day 2022. Le scuole che si iscriveranno riceveranno il logo ufficiale dell’evento per poter organizzare in modo ufficiale i loro eventi.

Al Ministero, il 14 marzo, alcune scuole, sia del I che del II ciclo, parteciperanno, in presenza, all’evento nazionale organizzato alla presenza del Ministro, cimentandosi con la risoluzione di quiz e giochi matematici. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero.

(ITALPRESS).

