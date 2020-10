Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia, nono appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Le Mans il pilota italiano della Ducati trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottore’ viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zero’ consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato in solitaria. Cadute fatali anche per Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati), in lotta per il podio fino a pochi giri dal termine. Gara da dimenticare anche per Franco Morbidelli, sempre lontano dai vertici, mentre Joan Mir rimonta chiudendo undicesimo dopo un sabato da incubo.

Sam Lowes trionfa nella Moto2, decimo appuntamento del calendario. Il pilota britannico (EG 0,0 Marc VDS) in sella alla Kalex precede l’australiano Remy Gardner (Kalex) e Marco Bezzecchi (Kalex), rimettendosi in corsa per la classifica del Mondiale. Luca Marini (Kalex) resta al comando del campionato nonostante una gara che non l’ha mai visto protagonista: chiude diciassettesimo il pilota dello Sky Racing Team VR46. Butta via una vittoria che aveva in pugno a pochi giri dal termine il britannico Jake Dixon (Kalex), scivolato in curva 14.

Celestino Vietti, infine, ha vinto la gara di Moto3. Il decimo appuntamento stagionale vede trionfare il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 in sella alla KTM, piazzandosi davanti a Tony Arbolino (Honda) e allo spagnolo Albert Arenas (KTM) che completano il podio al termine della gara di Le Mans. In top-10 tra gli italiani c’è anche Andrea Migno (quinto). Cambia la leadership della classifica generale: il giapponese Ai Ogura (Honda), deludente anche in qualifica, cede il trono proprio ad Albert Arenas. A 15 giri dal termine da segnalare la brutta caduta che coinvolge senza conseguenze fisiche Alonso Lopez (Husqvarna) e uno dei favoriti alla vigilia, Romano Fenati (Husqvarna). Fuori dai giochi prima del traguardo anche Jeremy Alcoba e John McPhee, entrambi in sella Honda.

(ITALPRESS).