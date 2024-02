Petcore, Garcia “Conoscere nuovo regolamento guardando a Green Deal”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "È importante focalizzarsi su cosa sarà richiesto in questo nuovo regolamento, così le industrie potranno prepararsi, anche se hanno già iniziato. Possono accelerare la preparazione per adempiere alle ambizioni del packaging regulation ma anche quelle del Green Deal”. Così Leonor Garcia, Managing Partner per E&ACT, sugli ultimi sviluppi del regolamento sul packaging. col/mgg/mrv