Magistris nei pesi, categoria 59 kg, ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. L’azzurra ha vinto la prova di strappo alzando 95 kg, meglio della grega Georgopoulou (94) e della turca Ozkan (92). L’azzurra ha poi vinto anche la medaglia d’argento nella prova di slancio alzando 114 kg, battuta solo dalla tunisina Belkhir (115). Bronzo per l’egiziana Ibrahim (113). “E’ una grande soddisfazione che arriva al termine di una gara bella e combattuta fino all’ultimo kg – ha dichiarato Lucrezia Magistris commentando le due medaglie vinte – C’è un po di rimorso per l’alzata finale di slancio, avrei voluto prendere due ori ma la gara alla fine è andata bene, ci sono stati pochi errori e quindi sono contenta. I prossimi obiettivi? Voglio migliorare le mie prestazioni facendo sempre meglio, vedremo come andranno le prossime gare. E poi Parigi 2024, traguardo finale di tutto questo percorso”. Infine una battuta sull’esperienza ai Giochi del Mediterraneo e al villaggio atleti: “E’ diverso dal solito, siamo insieme a tutti gli atleti italiani – ha osservato la pesista azzurra – E’ un’esperienza emozionante e nuova per me”.

