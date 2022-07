Peschereccio affonda a Gallipoli. Salvati tre marittimi

Un peschereccio è affondato a 6 miglia dalla costa di Gallipoli. La Guardia Costiera ha salvato i tre marittimi dispersi in mare. Gli stessi una volta individuati sono stati recuperati in discrete condizioni di salute e successivamente trasportati a Gallipoli per essere affidati alle cure del 118. pc/gsl