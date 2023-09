Pesca, Pulizzi “Necessario garantire le fasce più deboli”

"Non possiamo non garantire le minoranze, la piccola pesca e la pesca artigianale: c'è una forte concorrenza da parte delle grosse imbarcazioni non europee e rischiamo di perdere le nostre tradizioni": a dirlo Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione siciliana, al termine del Comitato di Pilotaggio che si è svolto fra Gozo e La Valletta, a Malta, nell'ambito del progetto "AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale. Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione e l'educazione ambientale" finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta. fsc/mrv