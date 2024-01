ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di un 32enne romano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex convivente.

Il provvedimento trae origine da un intervento effettuato dai Carabinieri lo scorso 27 novembre presso l’abitazione della donna, ad Ostia Antica, su richiesta di un condomino che segnalava delle urla e rumori di calci contro un portone.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno appreso che poco prima, l’ex compagno della donna, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta nel mese di luglio, si è presentato davanti la porta di ingresso dell’appartamento della vittima, in evidente stato di agitazione, pretendendo di entrare in casa. Al rifiuto della ex, l’uomo ha iniziato a prendere a calci la porta di casa minacciandola di morte.

La vittima ha presentato regolare denuncia – querela ai Carabinieri che, con gli elementi di prova raccolti, hanno consentito alla Procura di richiedere ed ottenere dal Tribunale il provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

