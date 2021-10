Praticamente ogni famiglia italiana possiede almeno un’automobile in casa. Si tratta difatti di un mezzo divenuto al giorno d’oggi indispensabile per compiere i propri spostamenti quotidiani, dalla spesa al lavoro. Quando l’auto di famiglia diventa vecchia giunge ovviamente il momento di cambiarla con un modello più nuovo. Non tutti lo sanno ma anche per il mercato delle auto esistono dei periodi più idonei per poter procedere con l’acquisto. Ne parleremo nei prossimi paragrafi di questo articolo. Scopriremo quindi insieme qual è il periodo migliore per comprare un’auto.

Quando è meglio procedere con l’acquisto di una nuova automobile

Nel mondo delle quattro ruote, i produttori tendono a rinnovare le rispettive vetture in vendita con una certa frequenza. In determinati periodi dell’anno, perciò, chi è in procinto di acquistare una nuova automobile può godere di alcuni sconti o privilegi importanti che non sono di contro fruibili in altri mesi. Ma quali sono effettivamente questi momenti? E a cosa sono correlati?

Periodo migliore per comprare un’auto

Nell’arco dell’anno non esiste un solo periodo migliore per comprare un’auto ma ce ne sono diversi. Più esattamente i più adatti sono:

a dicembre;

a fine mese.

Scopriamo perché.

Comprare un’auto nel mese di dicembre

Dicembre è uno dei momenti migliori per procedere con l’acquisto di una vettura nuova. Il motivo è semplice. In genere, sul finire dell’anno le case automobilistiche hanno l’interesse a smaltire i modelli in giacenza in prospettiva dei nuovi che usciranno nei mesi successivi. Dal canto loro, invece, i concessionari hanno l’obiettivo di raggiungere i target di vendita prefissati a inizio anno. Sono perciò più propensi a trattare sul prezzo finale di vendita con i propri acquirenti, proponendo loro degli sconti interessanti, spesso accompagnati anche da una serie di servizi inclusi, come ad esempio l’assicurazione per alcuni anni. Dicembre è quindi un mese da valutare da attenzione da parte di chi deve comprare un’auto.

Comprare un’auto a fine mese

Altro momento opportuno per acquistare una nuova automobile è senza ombra di dubbio fine mese. Anche in questo caso, i concessionari sono motivati a proporre sconti di un certo rilievo perché devono raggiungere gli obiettivi di vendita imposti dalla rispettive case automobilistiche. Conviene di conseguenza approfittarne come ulteriore occasione per acquistare un’auto nuova, strappando così un prezzo vantaggioso.

Periodi peggiori per acquistare un’auto

Esistono di contro anche dei periodi in cui è preferibile evitare di procedere con l’acquisto di una nuova automobile. È il caso di settembre. Ma per quali ragioni?

In genere, nel mese di settembre le case automobilistiche propongono sul mercato modelli di auto rinnovati. Ne consegue che chi è alla ricerca di una vettura uscita da poco tempo deve per forza di cose scendere a compromessi o comunque ritrovarsi ad affrontare delle trattative più serrate, in cui si ottengono sconti interessanti con molta difficoltà. Meglio aspettare un paio di mesi quindi, se possibile, e posticipare l’acquisto della vettura a fine anno.

Attenzione ai periodi di alta stagione

C’è infine un ulteriore punto da tenere in considerazione prima di accingersi a comprare un’automobile nuova. Nel mercato delle due ruote, esistono dei periodi di cosiddetta “alta stagione” che variano a seconda del modello che si desidera acquistare. Ad esempio, il

periodo di alta stagione per un modello cabrio è per ovvi motivi l’estate. In tal caso, se si desidera risparmiare la strategia più opportuna da seguire è di attendere l’inverno.

Se non si è realmente alle strette e non occorre procedere con un acquisto rapido, con un minimo di attenzione è quindi possibile ottenere degli sconti vantaggiosi in fase di acquisto dell’auto. In questo modo si avrà la possibilità di comprare la vettura dei propri sogni, facendo nel contempo la felicità delle proprie tasche perché si riesce a risparmiare soldi.