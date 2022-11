ROMA (ITALPRESS) – Volvo EX90, nuovo Suv elettrico della Casa scandinava che andrà a collocarsi al vertice della gamma, è stato concepito per essere un’auto familiare elegante ed efficiente, con uno standard di sicurezza superiore a quello di qualsiasi altro modello Volvo precedente. Tuttavia la praticità e la sicurezza non devono necessariamente andare a scapito dell’estetica. A questo proposito, uno degli esempi più evidenti è il modo in cui è stato integrato il lidar, che viene fornito di serie sulla Volvo EX90. Il lidar è un sistema di telerilevamento che utilizza un laser a impulsi per misurare con precisione le distanze e può rilevare, ad esempio, pedoni distanti fino a 250 metri. In vista dell’introduzione della guida autonoma senza supervisione, il lidar rappresenta uno dei nostri pilastri in materia di sicurezza. “Integrare il lidar in un modo che sia esteticamente gradevole e al contempo efficace per le applicazioni di sicurezza ha rappresentato una sfida progettuale”, ha spiegato T. Jon Mayer, responsabile del design degli esterni Volvo. “Per questo motivo, insieme ai nostri ingegneri, abbiamo deciso di integrare il sistema nella linea del tetto per massimizzarne l’efficacia”, ha aggiunto. La sezione frontale filante e arrotondata, unita a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo, garantisce uno scorrimento ininterrotto dell’aria verso la parte posteriore. Questi elementi influiscono sul cosiddetto coefficiente di resistenza aerodinamica, utilizzato per indicare l’efficienza aerodinamica dell’auto. Grazie a queste scelte di design per gli esterni, la Volvo EX90 vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, che – per i non addetti ai lavori – è considerato un valore estremamente competitivo per un grande Suv a 7 posti. Le lunghe, luminosissime giornate delle estati scandinave, a cui fanno da contrappunto inverni bui e uggiosi, hanno suggerito di inserire un tetto panoramico e ampie superfici in vetro nell’abitacolo, in modo da far entrare quanta più luce possibile. Oltre ad essere bui, gli inverni sono anche freddi. Quando si pensa a un freddo pungente all’esterno, è facile immaginare un accogliente caminetto. “Ci siamo concentrati molto sull’illuminazione a bordo della EX90, cercando di creare interni accoglienti a fronte di un look un pò più freddo per gli esterni”, spiega T. Jon Mayer”. Ciò si ricollega anche al modo in cui vengono percepite le persone in Scandinavia: trasmettono una sicurezza pacata e discreta che all’inizio può sembrare freddezza, ma quando poi le si conosce, si scopre che sono davvero accoglienti. Questa stessa sicurezza è esattamente ciò che cerchiamo di trasferire con lo stile delle nostre auto”. La nuova Volvo EX90 sarà presentata in anteprima il prossimo 9 novembre, a Stoccolma.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Volvo-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com