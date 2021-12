PALERMO (ITALPRESS) – La classifica dice Pisa al comando e in pochi, neanche i protagonisti, se lo aspettavano. Ecco perchè nel sondaggio promosso dall’ITALPRESS con i 20 tecnici di serie B, la formazione di mister D’Angelo viene eletta, con ben 14 preferenze, la squadra sorpresa del torneo, grazie anche ai gol del suo bomber, Lorenzo Lucca, che ottiene il maggior numero di voti (5) come giocatore rivelazione, precedendo Fagioli (Cremonese) con 3, Tramoni (Brescia) con 2, quindi 10 calciatori con uno. Tornando alle squadre due citazioni per il Perugia, una a testa per Cittadella, Como, Cremonese e Frosinone. Il Pisa non solo viene considerata la compagine rivelazione, ma anche un’autorevole candidata al salto di categoria visto che in 7 la inseriscono tra le tre promosse. A raccogliere più voti, però, è il Lecce con 15, seguito dal Brescia con 12 e Monza con 11, mentre 7 allenatori non dimenticano il Benevento e in 4 credono nella rimonta del Parma di Beppe Iachini, tra l’altro l’unico che non si è voluto sbilanciare sulle tre promozioni, preferendo parlare di una lotta che coinvolge 7-8 squadre. Il tecnico dei sanniti, Fabio Caserta, ha invece espresso solo 2 preferenze (Lecce e Monza) e non tre.

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra sorpresa del campionato

2. Calciatore rivelazione

3. Le tre promosse

MORENO LONGO (ALESSANDRIA)

1. Perugia

2. Milanese

3. Lecce-Brescia-Monza

ANDREA SOTTIL (ASCOLI)

1. Pisa

2. Lucca

3. Pisa-Parma-Lecce

FABIO CASERTA (BENEVENTO)

1. Cremonese

2. Fagioli

3. Lecce-Monza

FILIPPO INZAGHI (BRESCIA)

1. Pisa

2. Tramoni

3. Monza-Benevento-Brescia

EDOARDO GORINI (CITTADELLA)

1. Pisa

2. Tramoni

3. Lecce-Brescia-Parma

GIACOMO GATTUSO (COMO)

1. Pisa

2. Bellemo

3. Lecce-Brescia-Parma

ROBERTO OCCHIUZZI (COSENZA)

1. Pisa

2. Florenzi

3. Lecce-Pisa-Monza

FABIO PECCHIA (CREMONESE)

1. Perugia

2. Sibilli

3. Pisa-Lecce-Brescia

FRANCESCO MODESTO (CROTONE)

1. Frosinone

2. Mulattieri

3. Pisa-Monza-Lecce

FABIO GROSSO (FROSINONE)

1. Pisa

2. Fagioli

3. Monza-Benevento-Parma

MARCO BARONI (LECCE)

1. Cittadella

2. Strefezza

3. Benevento-Brescia-Lecce

GIOVANNI STROPPA (MONZA)

1. Pisa

2. Lucca

3. Monza-Brescia-Pisa

GIUSEPPE IACHINI (PARMA)

1. Pisa

2. Lucca

3. —–

MASSIMILIANO ALVINI (PERUGIA)

1. Pisa

2. Lucca

3. Brescia-Pisa-Monza.

LUCA D’ANGELO (PISA)

1. Pisa

2. Lucca

3. Monza-Benevento-Lecce

BRUNO TEDINO (PORDENONE)

1. Como

2. Caso

3. Lecce-Benevento-Monza

DOMENICO TOSCANO (REGGINA)

1. Pisa

2. Fagioli

3. Lecce-Brescia-Pisa

JOSEP CLOTET (SPAL)

1. Pisa

2. Colombo

3. Brescia-Lecce-Benevento

CRISTIANO LUCARELLI (TERNANA)

1. Pisa

2. Partipilo

3. Lecce-Brescia-Benevento

CRISTIAN BROCCHI (VICENZA)

1. Pisa

2. Filippo Ranocchia

3. Monza-Lecce-Brescia

(ITALPRESS).