Per Mazda il design è umanocentrico

ROMA (ITALPRESS) – Mazda è in continua evoluzione, perfezionando la propria identità visiva, tecnologica ed emotiva per rispondere alle esigenze e ai desideri delle nuove generazioni. Ciò che la rende davvero unica è un elemento imprescindibile: il tocco umano presente in ogni singolo dettaglio.

I veicoli Mazda sono concepiti per elevare corpo e anima. Realizzati da persone per le persone, nascono dalla cura e dall’intento di creare una connessione emotiva che supera la semplice funzionalità, pur garantendola con eccellenza. Presso la sede di Hiroshima, numerosi designer Mazda, ognuno sfruttando formazione e talenti diversi, collaborano fianco a fianco per infondere un’emozione autentica in ogni veicolo e in ogni punto di contatto con i clienti di tutto il mondo.

Takaya Kawasumi, Senior Creative Expert della divisione Design di Mazda, fa parte del team responsabile del lancio delle iniziative digitali. Kawasumi si dedica alla creazione di modelli digitali tridimensionali delle Mazda di domani, molti dei quali prendono vita da modelli in argilla scolpiti a mano.

“Mazda è stata tra le prime case automobilistiche a introdurre la digitalizzazione nel processo di sviluppo” spiega. “C’è chi sostiene che i modelli in argilla e gli schizzi trasmettano più emozione, ma anche la modellazione digitale è in grado di esprimere sentimento. Pur riconoscendo il valore delle creazioni realizzate a mano, utilizziamo le tecnologie digitali per ampliare la nostra creatività e favorire la collaborazione tra designer e modellatori in argilla. E’ unendo i nostri talenti che riusciamo a dare il meglio, trasformando una visione condivisa in realtà”.

Uno dei principali vantaggi che la tecnologia digitale offre rispetto ai metodi tradizionali è la precisione con cui i designer possono perfezionare e adattare il design di un’auto in un ambiente virtuale. Per esempio, possono adeguare un veicolo alle norme di sicurezza più rigorose o assicurare il rispetto di leggi specifiche per singoli mercati, come quello europeo o americano. Il tutto prima ancora che inizi la produzione.

“La possibilità di integrare fin dall’inizio le normative locali è uno dei grandi vantaggi della tecnologia digitale” spiega Kawasumi. “Possiamo dare vita all’auto digitalmente: ciò significa che possiamo anche inserire l’auto in qualunque situazione concreta, per esempio lungo una strada in Europa o un’autostrada in America, e vedere in anticipo come apparirà e come si comporterà nel mondo reale“, spiega Kawasumi. “Questo ci consente di perfezionare ulteriormente il design”.

Kawasumi sottolinea che i benefici della tecnologia digitale vanno oltre il processo di sviluppo dei veicoli, in particolare quando si tratta di migliorare l’esperienza dei clienti. “Come ha dimostrato il mondo digitale immersivo che abbiamo creato per la concept car Mazda Iconic SP in occasione del salone dell’automobile Japan Mobility Show, la tecnologia digitale è in grado di offrire ai clienti esperienze mai sperimentate prima, allo stesso tempo coinvolgenti e stupefacenti”, racconta sorridendo. “Tutto questo è davvero elettrizzante”.

Spesso gli spunti creativi di Kawasumi e del suo team prevedono una stretta collaborazione con la divisione Brand Style Management, dove un team di talenti monitora lo stile e il branding di Mazda. Molte società esternalizzano queste operazioni, affidandole ad agenzie terze; Mazda invece si distingue perchè le gestisce internamente a Hiroshima e i team che se ne occupano devono essere il più sincronizzati possibile. I risultati parlano da soli.

“Credo che il nostro ruolo nella divisione Design sia davvero unico” spiega Takahiro Matsui, Senior Creative Expert del reparto Mazda Brand Style, sottolineando quanto sia raro nell’industria automobilistica. “Ogni auto Mazda nasce da zero, e noi ci occupiamo di tutto: dai contenuti visivi, alla grafica e alla progettazione degli spazi”.

Matsui e la sua squadra sono specialisti nella costruzione dell’universo che ruota attorno ai prodotti Mazda, curando ogni dettaglio dell’esperienza del brand. “La filosofia di Mazda è dare vita a ogni veicolo che crea: ogni auto è realizzata con la massima cura dalle mani dei nostri designer e degli ingegneri Takumi, così da possedere un cuore e un’anima propri”, spiega Matsui.

“Questo stesso spirito guida anche il nostro dipartimento: mettiamo sempre al centro precisione e calore – qualità percepibili nelle sensazioni che solo un oggetto creato a mano è in grado di trasmettere”.

Nato nel 2016, il team ha un campo di responsabilità molto ampio, che comprende tutti i punti di contatto visibili ai clienti – dalla pubblicità outdoor, agli spot televisivi e ai cortometraggi – e si sta espandendo ulteriormente, includendo concessionarie, spazi per eventi e iniziative legate al brand.

Presso la sede centrale Mazda di Hiroshima, gli esperti del reparto Brand Style Management esprimono i valori del brand con ogni veicolo Mazda. I valori del brand Mazda sono soprattutto emozionali, pensati per entrare in sintonia con le persone. Un compito tutt’altro che semplice, poichè non esiste una formula garantita per trasmettere un messaggio in grado di colpire i clienti.

“La chiave del successo”, spiega Matsui, “sta nell’attenzione a ogni dettaglio e nella collaborazione. Dedichiamo molto tempo a decidere come esprimere i valori del brand attraverso le parole e tramite le nostre creazioni”, spiega Matsui.

“Quando elaboro un progetto, tengo sempre presente che tipo di emozioni voglio suscitare nelle persone che vedranno, o proveranno, il prodotto finale”. Nonostante l’ampia responsabilità come esperto di brand styling, Matsui ammette che la strada da percorrere è ancora lunga. “In definitiva, vogliamo che tutti amino non solo il design, ma l’intero universo Mazda” afferma. “Grazie ai social media, possiamo comprendere i desideri dei clienti e consideriamo seriamente i loro riscontri. Allo stesso tempo, ci impegniamo a superare le loro aspettative creando un’esperienza che elevi e coinvolga chiunque voglia farne parte”.

– Foto Ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).