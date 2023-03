Per l’immobiliare 2022 in crescita

Per l’immobiliare 2022 in crescita

Il mercato immobiliare è in buona salute e il settore si conferma centrale per l'economia italiana, ulteriori rialzi dei tassi di interesse potrebbero però frenare la sua crescita. Ne ha parlato Gian Battista Baccarini, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl