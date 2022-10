MILANO (ITALPRESS) – Ad un anno dall’inizio della commercializzazione l’intera gamma DS 4 viene rinnovata con l’arrivo di una nuova versione Opèra, disponibile su DS 4 e DS 4 Cross. Simbolo dell’esperienza di DS Automobiles, Opèra si arricchisce di sedili ad alta densità in pelle Nappa Marrone Criollo curati dalla lavorazione a cinturino d’orologio. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e raffreddati ventilati.

Questo modello si colloca al top della gamma con una notevole quantità di equipaggiamento di serie: ammortizzatori a smorzamento controllato: DS Active Scan Suspension, tetto apribile, portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, finestrini anteriori e posteriori acustici, ricarica wireless, pedali e poggiapiedi in alluminio. DS Drive Assist 2.0 è opzionabile con l’implementazione di nuove funzionalità come il cambio di corsia semiautomatico, che consente di cambiare corsia automaticamente e in sicurezza tra 70 e 180 km/h con una semplice pressione sull’indicatore e l’adattamento della velocità consigliata. Il volante è inoltre dotato di un sensore di presa che controlla continuamente se il conducente sta prestando attenzione.

Le versiono Performance Line e Performance Line + affermano il loro carattere: i badge DS Automobiles, DS 4 ed E-TENSE sulla griglia e sul portellone sono ora neri. Il rivestimento inferiore della porta diventa Textured Black. DS 4 è disponibile in questo rinnovato allestimento dal mese di ottobre e ordinabile presso tutti i concessionari DS Store oppure on line attraverso la piattaforma dedicata del sito di DS Automobiles, Italia. Sono disponibili tre trasmissioni con E-Tense 225 ibrida plug-in, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel. DS 4 E-Tense 225 ha ora un’autonomia a zero emissioni di 62 chilometri sul ciclo combinato WLTP (in crescita del 13%). Questo aumento è dovuto al miglioramento del controllo del software e una batteria più efficiente.

Al fine di allineare la gamma di DS 4 al Nuovo DS7 la versione Business oggi diventa Bastille Business con l’introduzione di finiture basalto nero, illuminazione PolyAmbient, inserti in rilievo Platinum Clous de Paris e una console centrale chiusa. Le prese d’aria posteriori includono due nuove porte USB che vengono aggiunte. All’esterno, la griglia è ora Gloss Black con design a punta di diamante cromata mentre nella parte posteriore vengono introdotte finiture cromate con diffusore Gloss Black.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).