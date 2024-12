Per Kia Italia il 2024 in linea con gli obiettivi

MILANO (ITALPRESS) - Il 2024 è stato un anno positivo per Kia, in un mercato dell’auto che però deve fare i conti con numerose incognite legate alle nuove norme europee sulla transizione green. Ne ha parlato Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. gsl/sat/gtr