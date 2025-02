La sala stampa vaticana rende noto che, come nei giorni scorsi, per il Santo Padre la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando. Si conferma quindi il lieve miglioramento , come fatto sapere ieri, anche se in considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi. Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi infatti rimane riservata.

