Per Honda una gamma rinnovata, 16 nuovi modelli di moto per il 2025

MILANO (ITALPRESS) - Sedici modelli per il 2025. Honda a Eicma ha presentato la gamma delle sue moto rinnovata per stile, tecnologie, omologazioni. Tutti i modelli rispettano le norme più recenti in materia ambientale. Non solo dunque motori a combustione interna ma anche elettrici. xh7/abr/gsl