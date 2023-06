ROMA (ITALPRESS) – La Discovery Sport è versatile per design e pronta per le avventure, con un massimo di sette posti. All’interno il sistema di infotainment Pivi Pro su un elegante touchscreen in vetro curvo, sedili a gradinata per una visibilità ottimale in tutte e tre le file. Il tetto panoramico opzionale in vetro eleva ulteriormente il senso di spaziosità. Il nuovo selettore del cambio è circondato da un rivestimento in alluminio anodizzato scuro e un elegante volante multifunzione a tre razze. I modelli Discovery Sport S e Dynamic SE sono dotati di interni DuoLeather con un massimo di tre opzioni di colore. Per chi non desidera la pelle è possibile scegliere Suedecloth abbinato al morbido e lussuoso Luxtec, realizzato in microfibra di poliestere riciclata. La Dynamic HSE è disponibile con pelle Ebony Windsor con dettagli a contrasto Lunar Grey sui sedili. In alternativa, i clienti possono scegliere un rivestimento DuoTone Light Oyster ed Ebony, che offre agli interni una distintiva finitura bicolore. La seconda fila di sedili scorrevole e reclinabile con suddivisione 40:20:40, affianca un vano di carico che arriva a 1.794 litri di capacità con i sedili posteriori ripiegati. Il portellone posteriore elettrico rende semplice il carico e lo scarico. Ogni Discovery Sport ora è dotata di un quadro strumenti digitale e di paddle del cambio al volante di serie, mentre la consolle centrale ridisegnata e semplificata vanta un elegante nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici. La praticità è di serie con Amazon Alexa voice AI e Wireless Apple CarPlay TM che facilitano il controllo delle principali funzioni. La consolle centrale ridisegnata libera lo spazio di stivaggio e ospita la ricarica wireless dei dispositivi di serie. Inoltre, sono disponibili due caricabatterie USB-C in ogni fila per mantenere tutti i dispositivi connessi e carichi, e prese a 12V nella seconda fila e nel vano di carico. La Discovery Sport continua a offrire una gamma di efficienti e prestazionali PHEV e MHEV. La nuova batteria della P300e offre un’autonomia reale migliorata che arriva fino a 47 km (29 miglia), sufficiente per il 90% dei viaggi giornalieri medi in modalità di guida elettrica. I clienti possono anche essere certi che la ricarica del loro veicolo è rapida e semplice: una ricarica da 0 all’80% è possibile in soli 30 minuti con la ricarica in CC di serie. L’ibrido abbina un motore tre cilindri turbocompresso Ingenium da 1,5 litri con uno elettrico e una batteria agli ioni di litio da 14,9 kWh, garantendo un avanzamento fluido ogni volta che il momento lo richiede e un’autonomia elettrica certificata WLTP fino a 61 km. Completa la gamma il benzina P200 Ingenium e i diesel D200 e D165 Ingenium. In entrambi i tipi di carburante, la tecnologia MHEV avanzata garantisce un funzionamento regolare della funzione start-stop per la guida urbana più composta. Utilizzando uno starter a cinghia e un pacco batteria, l’energia normalmente persa durante la decelerazione viene recuperata e immagazzinata nella batteria da 48 volt per aumentare le prestazioni e migliorare i consumi. La Discovery Sport è disponibile con prezzi a partire da 55.300 euro.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Jaguar Land Rover-

