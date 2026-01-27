Per Dacia nel 2025 oltre 97mila immatricolazioni, Sandero la più venduta

MILANO (ITALPRESS) – Per il terzo anno consecutivo, Dacia si è confermata leader nel mercato retail: nel solo 2025 sono state immatricolate 97.198 vetture (+13,1%) ed è stata raggiunta una quota di mercato pari al 5,67% (auto + veicoli commerciali) e del 6,2% nel mercato auto. Sono i principali dati resi noti in conferenza stampa a Milano.

Particolarmente soddisfatto Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia. “Nel 2025 Dacia in Italia ha performato molto bene: nel nostro paese sono state vendute circa 50.000 Sandero e questo è un altro dato significativo perchè Sandero è la punta di diamante del nostro brand. E per il terzo anno consecutivo in Italia il brand Dacia si conferma il primo per vendite nel canale dei privati che sappiamo essere un canale fondamentale per il successo in Italia. Quindi direi che complessivamente possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti”, ha dichiarato.

I numeri di Dacia sono significativi soprattutto se messi in relazione con il mercato nella sua totalità: quest’ultimo, infatti, nel 2025 registrato un -2,4% in termini di vendite, mentre Dacia ha guadagnato 0,5 punti rispetto al 2024 (per un totale quindi di -2,19%). Per quanto riguarda il mercato GPL in Italia, la quota di mercato di Dacia è pari al 58,53% (in crescita rispetto al 2024).

Entrando nel dettaglio delle vendite in relazioni ai modelli, Tocci ha spiegato che Duster è il terzo modello più venduto in assoluto nel mercato a privati nel segmento B-Suv; Spring il secondo modello più venduto a privati nel segmento A del mercato elettrico, mentre Sandero conferma il primato di auto straniera più venduta del mercato italiano.

Interpellato sui motivi delle buone performance di Dacia, Tocci ha affermato che “il primo che mi viene in mente è il fatto che siamo un brand estremamente chiaro, semplice e fortemente trasparente nei confronti del cliente: anche se ci conosce per la prima volta solo sul web, quando viene in concessionaria trova esattamente quello che ha visto. Quindi è un discorso di onestà che abbiamo da sempre perseguito nei confronti del cliente. Un altro aspetto importante è il fatto di proporre ai clienti veramente ciò che è essenziale per loro, cioè quelle cose di cui il cliente ha effettivamente bisogno. Non è un concetto statico, ma dinamico e questo chiaramente fa sì che Dacia sia un brand facilmente leggibile da parte del cliente”.

Visto il successo nelle vendite, il brand ha deciso di conferire alla Sandero un restyling completo a livello di design e tecnologia interna. All’esterno, Sandero e Sandero Stepway adottano una nuova firma luminosa a led costituita da una T rovesciata posizionata in alto. La nuova firma luminosa è collegata alla calandra da una sottile linea di puntini bianchi, come pixel che si stagliano distintamente sullo sfondo nero della griglia: il nuovo complesso calandra / fari diventa quindi perfettamente integrato nel nuovo paraurti in modo da formare un elemento omogeneo.

Sul lato posteriore, viene modificato il design dei fari “pixel” a led in modo da creare l’illusione di prolungare il lunotto del portellone posteriore. Completano gli esterni le nuove protezioni in Starkle (materiale composto dal 20% di plastica riciclata) che si estendono su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia. A livello di tecnologia, le novità da segnalare nel restyling sono i fari automatici per ottimizzare la visione notturna evitando di abbagliare gli altri utenti.

Inoltre il sistema sfrutta al massimo l’uso degli abbaglianti e passa automaticamente agli anabbaglianti quando compare un altro veicolo. Seguono la Multiview Camera per l’assistenza nei parcheggi, retrovisori ripiegabili elettricamente in caso di parcheggio in strade strette, uno schermo touchscreen da 10 pollici e un display digitale a colori da 7 pollici.

Tra i dispositivi di assistenza alla guida, da segnalare la frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni e il sistema rilevamento stanchezza con telecamera.

Secondo Rosa Sangiovanni, Marketing Director Dacia Italia, “la novità più importante riguarda la gamma motori. Ricordando che Dacia è leader sul mercato in termini di motorizzazione gpl con una quota che va oltre il 50%, abbiamo effettivamente rinnovato questo motore rendendolo più potente e più efficiente. Ora è da 120 cavalli, quindi 20 cavalli in più rispetto al precedente e con un’efficienza che riduce le emissioni di CO2 del 19%”.



Questo è stato possibile aumentando le dimensioni dei serbatoi di gpl portandoli a 49,6 litri di capacità invece di 40 sulla gamma Sandero. L’autonomia in modalità GPL aumenta così del 20% arrivando a un totale (GPL + benzina) di 1.590 km su Sandero Streetway e di 1.480 km su Sandero Stepway.

“Ultima, ma non meno importante novità, riguarda la disponibilità e l’offerta della gamma Full Hybrid. Sarà infatti disponibile su Dacia Sandero Stepway il motore Full Hybrid 155 cavalli a partire dal secondo semestre 2026”, ha concluso.

Nel caso dell’Hybrid 155 parliamo di un motore benzina a 4 cilindri, 1.8 libri da 109 cv, due motori elettrici (un motore da 50 cv e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh (230 V) e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo presenta quattro rapporti dedicati al motore termico e altri due a quello elettrico. Questa nuova motorizzazione (155 cv, coppia di 170 Nm), abbinata a un cambio automatico performante, garantisce una notevole efficienza con emissioni e consumi ridotti del 10% rispetto alla precedente motorizzazione Hybrid 140.

In città è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica. Inoltre, l’avviamento avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica.

