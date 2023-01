ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 comincia all’insegna del successo per Citroen Ami – 100% electric, che festeggia il percorso compiuto finora con il raggiungimento dei 10.000 ordini in Italia dal momento del lancio. Un traguardo importante per l’ultracompatta, che ha esordito sul mercato nell’aprile 2020 e che prosegue nella sua crescita: nell’arco del 2022, infatti, sono state 3.614 le immatricolazioni registrate nel 2022 con un incremento del 56% rispetto all’anno precedente diventando leader nel settore Quadricicli elettrici con una quota di mercato del 55%.

Un viaggio che è pronto per un nuovo capitolo: nel 2023 “GenerationAMI” – l’iniziativa educational di Citroen dedicata ai giovani e al loro avvicinamento alla mobilità sostenibile – diventa “l’Electric Mobility per lo Sport”, sempre in continuità con l’obiettivo del brand di promuovere i valori di accessibilità e inclusività, sostenendo i più giovani. Affacciandosi questa volta al mondo dello sport, Citroen sponsorizzerà 20 società sportive sul territorio nazionale, senza limitazione al tipo di disciplina, con il solo vincolo del target di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Inoltre, è stata coinvolta anche la Lega Nazionale Pallacanestro (LNP). Una volta selezionate le società partecipanti, avrà inizio il Tour Educational nel quale il Brand propone eventi formativi che possano rispondere a tutti i dubbi e curiosità sui vantaggi di una mobilità davvero sostenibile. Tutti gli atleti potranno partecipare al Concorso a Premi GenerationAMI. In palio, per un vincitore estratto, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroen AMI e un voucher di 500 euro per l’acquisto di materiale sportivo destinato alla società del vincitore. Infine, in ogni tappa i giovani atleti avranno la possibilità di effettuare test drive a bordo di Citroen Ami – 100% electric con istruttori professionisti, per un maggiore coinvolgimento. Anche in questo caso si tratta di un’iniziativa in linea con gli obiettivi 7 “Energia Pulita e Accessibile” e 11 “Città e Comunità Sostenibili” dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km. Recentemente, inoltre, la batteria ha beneficiato di lievi modifiche al fine di ottimizzare le prestazioni dinamiche durante specifiche condizioni di guida, quali la presenza di climi freddi o forti pendenze, migliorando così l’esperienza dei clienti e aprendo prospettive per nuove destinazioni. Alla fine del primo trimestre, inoltre, la Gamma AMI si arricchirà dell’avventurosa versione “My AMI Buggy” che sarà commercializzata con una nuova serie limitata di 1.000 unità.

