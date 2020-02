Pensioni, Catalfo “Ancora nessuna ipotesi di riforma”

"Per il momento non ci sono ipotesi. Stiamo ascoltando le parti sociali e studieremo in questi mesi l'impatto delle varie proposte e troveremo delle soluzioni". Lo ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, a margine di un convegno organizzato dall'Inail, parlando della riforma delle pensioni. tan/sat/red