Pecoraro Scanio “Sicilia sia leader nell’innovazione EcoDigital”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Sicilia può diventare leader nell’innovazione EcoDigital, elaborando una strategia regionale per una transizione ecologica e digitale che crei lavoro, benessere e speranza per i giovani. Con le sue risorse naturali, la disponibilità di spazi, e la creatività delle startup, l’Isola ha tutte le carte in regola per guidare la sfida della sostenibilità". Lo ha detto il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in merito alle due tappe siciliane (Palermo e Catania) per discutere di transizione ecologica e digitale, con istituzioni, imprese e startup. sat/mca2 Fonte video: Fondazione UniVerde