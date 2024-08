Pecoraro Scanio “Servono nuovi sistemi di allerta meteo”

ROMA (ITALPRESS) - "Crisi climatica significa eventi estremi più frequenti e più catastrofici. Occorre rivedere e potenziare i sistemi di allerta meteo e le modalità per avvertire e educare i cittadini alla nuova realtà. Il governo non sia insensibile e condizionato dalle insensate teorie dei negazionisti d'accatto". Lo chiede in un appello il presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio che da ministro dell'Ambiente fu il "primo a lanciare l'allarme bombe d'acqua e fenomeni estremi e a chiedere un piano di adattamento al cambiamento climatico con misure coraggiose e efficaci". sat/gsl