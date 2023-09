Pecoraro Scanio “Pomodoro e Pizzaunesco al Pizzavillage a Milano”

MILANO (ITALPRESS) - A Milano parco di City Life da oggi il Napoli PizzaVillage sbarca al Nord e Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell’agricoltura e promotore della vittoriosa petizione #pizzaUnesco sarà alla serata inaugurale ad un dibattito con lo chef Gennaro Esposito a parlare dell’Oro del Sud, il pomodoro. “Non posso non essere alla serata iniziale con un convegno dedicato stavolta al pomodoro. 'un immigrato dalle Americhe' che Napoli e l’Italia hanno trasformato nell’ingrediente fondamentale per la pizza e per la cucina italiana. E oggi rilanceremo anche la campagna per la #cucinaitalianaUnesco che dopo il grande successo del riconoscimento che abbiamo ottenuto con #pizzaUnesco sono certo che aggiungerà forza all’azione per la difesa del Made in italy dall’agropirateria, battaglia che conduco da oltre 20 anni". trl/pc/gsl