ROMA (ITALPRESS) – “Aderiamo tutti all’ORA per la Terra promossa dal WWF. E’ un atto di risparmio vero e un simbolo di attenzione all’emergenza clima”. Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde che sostiene da sempre questa iniziativa e introdusse da ministro l’ecobonus per risparmiare energia e aggiunge “risparmiare energia fa bene al clima e anche alle tasche dei cittadini specie in questo momento. Vediamo ancora troppi edifici sovrailluminati di notte ben oltre le giuste esigenze di sicurezza o di arredo urbano. Tante scuole hanno sistemi vecchi che sprecano troppa energia. Il pubblico dia il buon esempio. E’ bello vedere la partecipazione di tanti sindaci stasera con i monumenti spenti ma dopo occorrono migliaia di interventi concreti. A Roma da tempo per esempio il liceo Mamiani chiede alla città metropolitana degli interruttori singoli per usare le luci solo negli ambienti effettivamente utilizzati e per le stretto tempo necessario. Si può dare una risposta rapida a questa richiesta di studenti e dirigenti scolatici?”.

(ITALPRESS).

