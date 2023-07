Pecoraro Scanio “Neanche un euro del Pnrr sia usato per le armi”

ROMA (ITALPRESS) - "Nemmeno un euro per le armi deve essere preso dai fondi del Pnrr destinati alla transizione ecologica e digitale. Lo abbiamo detto insieme a Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che ha portato in Italia gli oltre 200 miliardi che servono per creare benessere, aiutare l'ambiente, pensare alle future generazioni". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde. col4/gsl