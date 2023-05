ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’apertura di Tuttofood a Milano, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e del comitato scientifico di Campagna Amica, che da ministro dell’Agricoltura lavorò in sede Ue per l’autorità per la sicurezza alimentare a Parma, rilancia l’appello sottoscritto con il professore Gerardo Calabrese altri esperti e attivisti, proponendo al Governo di prendere una posizione ufficiale per arrivare ad ampliare i poteri dell’Efsa. “Dopo 20 anni l’Efsa deve ampliare il suo intervento garantendo non solo che il cibo non faccia male ma che faccia bene, sia di qualità e coerente a quella sfida della sostenibilità prevista dai 17 obiettivi dell’Onu. Serve un tracciabilità vera di ciò che mangiamo e una coerenza con l’impegno contro il cambiamento climatico.

Nel corso di un incontro che si terrà al Fuorisalone mercioledì, si discuterà sul tema di come ampliare ed estendere le competenze dell’Efsa anche alla qualità e alla sostenibilità del cibo per una corretta e sana alimentazione. Puntare alla sostenibilità dei sistemi agro-alimentari per attuare concretamente il green deal europeo col progetto “Dalla campagna alla forchetta”.

L’iniziativa è organizzata da fondazione Univerde, GustoH24 e Vas. Porterà il saluto l’assessore all’ambiente del comune di Milano Elena Grandi, modererà Donato Troiano.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Fondazione Univerde”

