PDFSmart: la soluzione professionale per modificare i documenti in .pdf

Il formato PDF (Portable Document Format) viene utilizzato principalmente per presentare e scambiare documenti in modo affidabile, indipendentemente dal software, hardware o sistema operativo.

È ampiamente riconosciuto per la sua capacità di mantenere la formattazione del documento originale, garantendo che il file appaia e si stampi esattamente come previsto dall’autore, senza alcuna distorsione. Questo lo rende ideale per documenti professionali come rapporti, curriculum vitae, pubblicazioni accademiche e documenti legali.

Inoltre, il formato PDF supporta funzionalità avanzate come la firma elettronica, la crittografia per la sicurezza dei dati e l’inclusione di elementi multimediali come immagini e video, ampliando così il suo utilizzo in diversi settori e applicazioni.

PDF Smart: un potente servizio online intuitivo per professionisti

PDFSmart è una piattaforma online che grazie a una serie di strumenti disponibili direttamente nel browser web, consente di modificare, convertire o anche firmare documenti .pdf senza dover scaricare alcun software.

Il principale vantaggio di PDFSmart è la sua facilità d’uso: grazie alla sua interfaccia intuitiva consente di imparare rapidamente tutte le funzionalità necessarie ad assicurare risultati professionali in pochi clic. Si tratta di un software ideale per le aziende che elaborano ogni giorno grandi volumi di documenti.

Gli strumenti di editing di PDF Smart

PDFSmart comprende un’ampia gamma di strumenti di editing:

– Modifica testo e immagini

– Riorganizzazione delle pagine

– Firma elettronica

– Annotazioni

– Apposizione di filigrane e watermark

– Moduli interattivi

Grazie a queste funzionalità ogni .pdf potrà essere modificato e gestito in modo rapido e professionale.

Conversione dei formati Office e delle immagini in .pdf e viceversa

Un altro grande vantaggio del sito PDFSmart.com è che include strumenti efficaci per convertire in formato .pdf documenti in Word, Excel e PowerPoint o per convertire in .pdf immagini in formato .jpg e .png.

La conversione può essere eseguita anche in senso opposto partendo da un file .pdf e salvandolo nei formati Word, Excel e Powerpoint o, per le immagini, nei formati .jpg e .png

Tecnologia OCR incorporata

PDF Smart incorpora anche tecnologie di riconoscimento caratteri (OCR) all’avanguardia per estrarre facilmente il testo dalle immagini scansionate e dai documenti PDF.

In questo modo si potrà evitare di dedicare tempo alla riscrittura di documenti come fatture, preventivi, contratti e altri documenti che spesso abbiamo a disposizione in un formato non modificabile.

Il prezzo di PDFSmart

PDFSmart è una piattaforma a pagamento che è possibile anche testare per 1 settimana con una versione di prova che è possibile attivare al costo di 1 euro.

Alla scadenza della settimana si passerà automaticamente a un abbonamento con canone mensile di 29,90 euro.

Acquistando subito un abbonamento annuale è possibile garantirsi l’accesso completo a PDFSmart per il periodo di un anno.