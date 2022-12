ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein lancia la sua candidatura alla segreteria del Pd. “Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a un’identità chiara, comprensibile e coerente”, ha detto la deputata ed ex vicepresidente dell’Emilia Romagna.”Parte da noi una storia nuova che possa costruire l’alternativa che merita questo Paese”, ha detto da Roma.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

