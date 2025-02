PCOS, Toscani “Acne e alopecia segni clinici principali”

ROMA (ITALPRESS) - “I segni clinici principali della PCOS sono l'acne e il diradamento dei capelli. Tutti fattori che impattano moltissimo sulla vita di una donna, perché minano la sua femminilità e la sua bellezza. Da qui possono nascere problematiche psicologiche. Noi, come dermatologi, cerchiamo di capire la causa e, una volta individuata, possiamo intervenire”. Lo ha detto Marco Toscani, Specialista in Chirurgia Plastica e Dermatologia e Presidente S.I.Tri, a margine della maratona informativa in Senato sulla sindrome dell'ovaio policistico. spf/mgg/gtr