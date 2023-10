Patto di stabilità, Spada “Scorporare gli investimenti in sanità”

MILANO (ITALPRESS) - "Entro fine anno il patto di stabilità deve essere reinserito e quello che noi chiediamo in maniera molto forte è di scorporare tutti gli investimenti in ricerche, innovazione e anche sul tema fondamentale ed importante come quello della sanità". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro spada a margine dell'evento "Agevity 2023' a Milano. xh7/fsc/gsl