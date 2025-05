IMOLA (ITALPRESS) – “Con pasta Barilla è sempre domenica”. Così recitava uno spot del noto marchio di pasta negli anni ’50. In occasione del “Formula 1 AWS Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy”, Barilla ha deciso di celebrare proprio quel momento: la “Domenica Italiana”.

Il piano? Regalare a 4.909 famiglie – tante quanti sono i metri del circuito di Imola – una box firmata Barilla “con l’ingrediente necessario per vivere una domenica perfetta: la pasta – si legge in una nota -. Un gesto semplice, che ci ricorda che la pasta è quel cibo che ci riunisce attorno ad una tavola, per condividere storie, risate e passioni per la scuderia del cuore. A questa iniziativa si aggiungono oltre 6000 confezioni di pasta che Barilla ha donato alla sezione di Imola di Banco Alimentare, organizzazione benefica di cui Barilla è primo contributore per volumi donati in Italia”.

“Siamo orgogliosi di essere qui ad Imola e partecipare a questa grande festa – ha dichiarato Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di F1 -. Essere in Formula 1 è per noi una grande fonte di ispirazione, che ci spinge a migliorare continuamente e a sviluppare soluzioni alimentari innovative. Crediamo fortemente nella tradizione, ma sappiamo anche che il nostro approccio al cibo deve guardare al futuro e alle nuove esigenze delle persone”.

“Il Gran Premio è un evento importante che consolida l’innovazione, l’entusiasmo e l’energia della motorvalley – ha detto Marco Panieri, sindaco di Imola -. Ogni anno vedere il Gran Premio dell’Emilia-Romagna significa vivere la passione che abbraccia tante generazioni e riunisce le persone. Per questo siamo molto contenti di avere un partner come Barilla, che ci supporta nel rendere il Gran Premio ancora più speciale e condiviso, e vorrei ringraziare sentitamente l’azienda in particolare per la donazione alla Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna ETS”.

Durante il weekend di gara, Barilla porterà la sua pasta direttamente all’interno del circuito di Imola: in tre diversi punti del tracciato: il Paddock Pasta Bar, il Paddock Club Pasta Bar e le Pasta Station. Nella Fan Zone e nell’area Hospitality del Made in Italy sarà invece protagonista per la prima volta il Lasagna Bar.

Inoltre Barilla presenta anche uno speciale formato di pasta in edizione limitata: la pasta 3D Artisia by Barilla, modellata sulla forma del circuito di Imola. “Stampata in 3D partendo da un impasto artigianale realizzato in piccoli lotti, questa pasta racchiude nei suoi colori (verde, bianco e rosso) l’essenza dell’Italia”.

Infine, Barilla invita tutti gli italiani a condividere la propria idea di Domenica Italiana. Dal 15 al 26 maggio, partecipando al concorso fotografico nazionale, basterà caricare sull’apposito portale un’immagine della propria tavola mentre si gusta un buon piatto di pasta guardando la Formula 1. In palio 2 biglietti per il Gran Premio di Monza.

– News in collaborazione con Barilla –

– Foto ufficio stampa Barilla –

(ITALPRESS).