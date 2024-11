Passera “Da Unicredit operazioni con forte valenza industriale”

TORINO (ITALPRESS) - "Creare una banca di dimensione europea è nella direzione giusta e anche in Italia c'è spazio per crescere nella banca commerciale, sia retail che corporate. Questo dinamismo non può che fare bene al settore. Potenzialmente può portare a buoni risultati, poi sarà Bpm a valutare se è la cosa giusta anche per loro". Così Corrado Passera, fondatore di Illimity, in merito all'operazione lanciata da Unicredit su banco Bpm e quella su Commerzbank.