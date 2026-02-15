NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri scendono da un treno internazionale Cina-Vietnam alla stazione di Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, l’11 febbraio 2026. Dalla sua ripresa il 25 maggio 2025 alla fine dello scorso anno, il treno passeggeri internazionale Cina-Vietnam ha effettuato circa 200 viaggi di andata e ritorno, trasportando quasi 20.00 passeggeri e dando un forte impulso ai viaggi tra i due Paesi. Durante la Festa di primavera del 2026, ogni treno del servizio ferroviario è completamente prenotato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).