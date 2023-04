MILANO (ITALPRESS) – La scelta e l’acquisto delle uova di cioccolato che scarteremo sulle tavole di Pasqua è stata fortemente condizionata dai più noti influencer. Alla tradizionale scelta tra quello solidale, gourmet o di noti brand nel 2023 si aggiunge quello degli influencer. Su tutti vince Fedez, incontrastato protagonista della scena social italiana con il suo uovo che è anche solidale. Le sue interazioni hanno generato una reach di 7.222.170. La “premiata ditta” Ferragnez, dunque, sbanca anche nel settore dolciario. Al secondo posto si posiziona Ernst Knam (4.420.817). Sbalorditiva al terzo posto Clio Make up (con una reach di 3.239.570). Seguono Benedetta

Rossi (2.619.911) che supera Iginio Massari (2.422.617). Chiara Ferragni è “solo” sesta (2.244.236). Molto al di sotto dei numeri del marito. Sono alcuni dei risultati dell’Osservatorio sui Media e la Comunicazione di Telpress Italia del monitoraggio delle conversazioni social sull’uovo di Cioccolato, effettuato attraverso la piattaforma Mediascope, dall’1 marzo al 5 aprile 2023. Al settimo posto, con un reach di 2.161.508 Stranger things, la famosa serie televisiva. All’ottavo posto ci sono i “Me contro te” la coppia più famosa tra i bambini con un’audience di 1.296.313. Nella top 10 entrano anche Elettra Lamborghini, nona (780.952) e l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Menzione speciale per l’uovo Osimhen, l’attaccante del Napoli, di cui si parla molto ma è possibile trovarlo solo nelle pasticcerie napoletane, e quello di Mare fuori, anche in questo caso fenomeno circoscritto al territorio della Campania anche se la serie spopola sui social. L’analisi dell’Osservatorio di Telpress ha rilevato in poco più di un mese 13.334 mentions che hanno prodotto circa 2 milioni di interazioni, raggiungendo un’audience di oltre 66 milioni che, senza dubbio, avrà spostato più di qualche decisione d’acquisto.(ITALPRESS).

Photo Credits: Telpress