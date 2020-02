Soneva ha presentato un entusiasmante programma pasquale attraverso i suoi pluripremiati resort delle Maldive e Thailandia. Con Soneva che festeggia il suo 25° anniversario nel 2020, questo programma stagionale è destinato a diventare il più grande, il più vario e il più emozionante di sempre: accanto ad eccezionali attività pasquali per tutte le età e ad esperienze uniche e stimolanti, Soneva accoglierà una serie di esperti di fama mondiale e di chef stellati Michelin attraverso il nuovo calendario Soneva Stars.

Tra il 2 e il 16 aprile 2020, gli ospiti di Soneva Fushi e Soneva Jani alle Maldive, e di Soneva Kiri in Thailandia, avranno l’opportunità di incontrare i loro eroi sportivi, di imparare dai più importanti esperti di vino e astronomia e di cenare con i pionieri della gastronomia.

Una delizia stagionale molto amata a Soneva, ognuna delle tre località ospiterà ancora una volta la più grande caccia all’uovo di Pasqua del mondo – aperta agli ospiti di tutte le età, le uova di legno sono nascoste in ogni località, per essere scambiate con deliziosi cioccolatini della Cioccolateria. Un premio speciale egg-stra attende l’ospite che raccoglierà il maggior numero di uova.

Soneva Fushi

Gli ospiti sono invitati a festeggiare la gioia delle feste con un Safari di Pasqua completo di cibo appetitoso, musica dal vivo, giochi e intrattenimento indimenticabile. I giovani Soneviani possono aspettarsi un programma di attività pasquali ricco di divertimento, con arti e mestieri, cestini di Pasqua, una crociera pasquale a sorpresa e una speciale festa a tema pasquale a tarda notte.

Una scintillante costellazione di chef stellati Michelin e di acclamati ristoratori è pronta ad abbellire le cucine di Soneva Fushi durante le vacanze di Pasqua. Gli chef premiati con una stella Michelin Jonathan K. Berntsen e Shaun Rankin ospiteranno entrambi cene intime a Once Upon a Table, un teatro culinario che ospita solo otto ospiti davanti a una cucina a vista, così come Cedric Vongerichten, riconosciuto da Zagat come uno dei 30 migliori chef sotto i 30 anni. Ad ospitare le Visiting Chef Dinner sono anche Kamilla Seidler, incoronata nel 2016 a capo dello chef latinoamericano, e Filip Langhoff, che ha ottenuto una stella Michelin per il suo acclamato ristorante Ask. La formazione gastronomica è perfettamente abbinata all’esperto in visita Jancis Robinson, direttore di The Oxford Companion to Wine, editore di Oxford Companion to Wine, e cronista di lunga data del Financial Times, considerato il più grande esperto di vino al mondo.

Anche le leggende dello sport, Graeme Le Saux e Jonas Bjorkman, saranno al Soneva Fushi durante le vacanze di Pasqua. L’ex calciatore internazionale inglese Graeme ospiterà un Table Talk al Cinema Paradiso, oltre a gestire un campo di calcio per i Giovani Soneviani, mentre l’ex tennista single n. 4 al mondo Jonas offrirà un allenamento privato one-to-one per gli ospiti del Soneva. L’apneista Ken Kiriyama, detentore del record nazionale di apnea del Giappone, ospiterà sessioni di apnea, che riguarderanno tecniche di respirazione, teoria, stretching e pratica in acque confinate e aperte.

L’astronomo Lars Lindberg Christensen, famoso per il suo lavoro con alcuni dei più grandi telescopi del mondo, tra cui Hubble e l’Extremely Large Telescope, condividerà la sua conoscenza dei cieli notturni. Lars ospiterà una colazione astronomica al Fresh in the Garden, oltre ad affascinanti sessioni private di astronomia presso l’osservatorio astronomico Ever Soneva So Celestial.

Soneva Jani

Soneva Jani ospiterà un pop-up di ispirazione pasquale sulle sabbie di North Beach. A partire dall’appetitoso cocktail, sarà una deliziosa cena pasquale accompagnata da un intrattenimento dal vivo e da un DJ. Per gli amanti delle vacanze, a North Beach ci sarà anche un gigantesco dipinto a forma di uovo, oltre alla possibilità per i giovani Soneviani di cimentarsi con la vela.

Considerato un pioniere della scena gastronomica scandinava, lo chef Jonathan K. Berntsen, che ha ricevuto una stella Michelin, sarà al Soneva Jani durante il periodo pasquale. Forza creativa del tanto decantato Clou di Copenhagen, è rinomato per l’abbinamento di tecniche di cucina classiche con un approccio innovativo all’abbinamento di cibo e vino. Con un pedigree a due stelle Michelin, lo chef Kiichi, Gran Maestro di Soneva Jani, preparerà un menu degustazione indimenticabile al The Gathering. Conosciuto per il suo approccio giocoso, lo chef Kiichi fonde le antiche tecniche giapponesi con un tocco maldiviano.

Gli ospiti potranno anche sperimentare il nuovo concetto di cucina Guess Who’s Cooking – con un menu segreto, il pasto su misura è personalizzato secondo le loro preferenze da uno dei talentuosi chef di Soneva Jani e servito in una location segreta. Con uno chef diverso e una location diversa ogni giorno, lo chef rivelerà la sua identità solo dopo il pasto per spiegare la scelta dei piatti e la sua ispirazione.

La professionista Kanlayanee ‘Jang’ Martthuean condividerà la sua vasta esperienza nel settore del benessere con gli ospiti di Soneva Jani. In qualità di appassionata sostenitrice della formazione di terapie di benessere e yoga, aiuterà gli ospiti a riallineare il loro corpo e la loro mente.

Soneva Kiri

La Pasqua al Soneva Kiri inizia con una colazione di Eggstravaganza nella sala da pranzo, seguita da un divertimento per tutta la famiglia all’Eco Den, con pittura dell’uovo di Pasqua e premi speciali per l’uovo meglio decorato. Partendo dal Cinema Paradiso, un Safari di Pasqua sarà caratterizzato da cibo incredibile, giochi, intrattenimento e musica dal vivo, per finire la serata alla Dining Room.

L’acclamato scrittore e critico di vini Jancis Robinson ospiterà un’esclusiva cena a base di vino e degustazione al Soneva Kiri durante il periodo pasquale. Con la vasta cantina di Soneva Kiri con oltre 350 annate provenienti da tutto il mondo, molte delle quali biologiche e biodinamiche, è una rara opportunità per conoscere meglio l’enologia, dal terroir alle note di degustazione, da parte dell’esperto considerato il più influente critico di vino del mondo.

Due cucine famose si sfideranno a Pasqua in una battaglia culinaria tailandese e indonesiana sulle sabbie dell’idilliaca spiaggia del nord di Soneva Kiri. A partire dai romantici tramonti, il menu offrirà sorprese gastronomiche golose e frutti di mare appena pescati nella baia di Koh Kood. Anche la musica dal vivo e l’intrattenimento di un mago di talento cattureranno l’atmosfera vacanziera.

I giovani Soneviani potranno sfoggiare le proprie abilità culinarie nella sfida del Junior Master Chef. I bambini cucineranno una serie di deliziosi piatti davanti a una stimata giuria, con l’opportunità di vincere incredibili premi.

Essendo una delle isole più grandi ma più incontaminate della Thailandia, Koh Kood è la patria di alcune delle spiagge più belle del Paese. Gli ospiti di Soneva Kiri sono invitati a esplorare le meraviglie della costa incontaminata dell’isola attraverso il tour 7 Days, 7 Beaches a bordo di un tradizionale peschereccio, facendo una sosta lungo il percorso per fare snorkeling nelle acque azzurre e godersi un sontuoso barbecue con il pescato del giorno.