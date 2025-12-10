Pascoli, la FAO lancia l’anno dedicato ai custodi della terra

ROMA (ITALPRESS) - Non solo allevamento, ma tutela del territorio, biodiversità e lotta alla crisi climatica. I pascoli naturali diventano protagonisti di una nuova iniziativa internazionale lanciata dalla FAO per riconoscere il ruolo strategico dei pastori nella sostenibilità globale. I pascoli coprono circa la metà della superficie terrestre, dalle steppe dell’Asia centrale alle savane africane, dalle Alpi alle Ande. In questi ecosistemi operano milioni di pastori che gestiscono oltre un miliardo di animali e svolgono un ruolo chiave nella sicurezza alimentare globale, nella tutela della biodiversità e nella capacità dei territori di resistere agli effetti dei cambiamenti climatici. Ma oggi questi equilibri sono sotto pressione. Secondo la FAO, una parte significativa dei pascoli del mondo è colpita da degrado del suolo, siccità e inondazioni. E circa la metà del carbonio organico immagazzinato nei suoli dei pascoli risulta già compromessa, con conseguenze dirette sul clima e sulla fertilità delle terre. Nel lanciare l’iniziativa, il direttore generale Qu Dongyu ha sottolineato la necessità di dare voce alle comunità pastorali: donne, giovani e organizzazioni locali, troppo spesso esclusi dai processi decisionali. L’obiettivo è promuovere una gestione più sostenibile dei pascoli attraverso politiche responsabili, investimenti mirati e programmi di ripristino ambientale. Per tutto l’anno, la FAO lavorerà insieme ai governi e ai partner internazionali per valorizzare il ruolo di pascoli e pastori nello sviluppo rurale, nella lotta al cambiamento climatico e nella protezione degli ecosistemi, con un messaggio chiaro: non c’è futuro per l’ambiente senza chi da secoli lo custodisce. mgg/gtr/col