Partnership Renault Group – Ford per produzione veicoli elettrici in Europa

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault Group e Ford hanno annunciato, in data odierna, una storica partnership strategica volta ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici Ford per i clienti europei, rafforzando considerevolmente la competitività di entrambe le aziende in un panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione. Tra gli elementi chiave di questa collaborazione c’è l’accordo di partnership per lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti a marchio Ford. I nuovi modelli, basati sulla piattaforma Ampere, potranno contare sui solidi punti di forza e sulla competitività di Renault Group nei veicoli elettrici. Saranno prodotti da Renault Group nel nord della Francia, a riprova delle competenze e dell’esperienza industriale all’avanguardia del Centro ElectriCity di Ampere. Progettati da Ford e sviluppati con Renault Group, questi due veicoli offriranno prestazioni su strada uniche, l’autentico DNA di Ford, nonchè una user experience intuitiva. Si tratta della prima fase di una nuova ed ambiziosa offensiva prodotto di Ford in Europa. L’arrivo del primo veicolo presso i concessionari è previsto ad inizio 2028. Oltre alla collaborazione sui veicoli elettrici, Renault Group e Ford hanno siglato anche una lettera di intenti (LOI) relativa alla collaborazione sui veicoli commerciali leggeri in Europa. In questo contesto, i partner valuteranno la possibilità di sviluppare e produrre insieme alcuni veicoli commerciali leggeri Renault e Ford.

“E’ con orgoglio che Renault Group annuncia la nuova collaborazione strategica con Ford, un iconico costruttore automobilistico. Questa partnership dimostra la forza del nostro know-how a livello di partnership nonchè la nostra competitività in Europa. A lungo termine, unire le forze con Ford ci renderà più innovativi e più reattivi su un mercato automotive europeo in rapida evoluzione” ha dichiarato François Provost, CEO di Renault Group. “Questa partnership strategica con Renault Group rappresenta un passo avanti importante per Ford e sostiene la nostra strategia volta a costruire un’attività ad alta efficienza e in linea con le sfide future in Europa. Uniremo i processi industriali e i punti di forza di Renault Group nei veicoli elettrici con il design iconico e le prestazioni su strada che caratterizzano Ford per creare veicoli piacevoli e performanti che incarnano lo spirito Ford” ha detto Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company.

Le due aziende potranno contare sulle comprovate capacità e sulla competitività della piattaforma Ampere di Renault Group, nonchè sul suo ecosistema di produzione dei veicoli elettrici e sui siti industriali dislocati nel nord della Francia (ElectriCity), per realizzare due nuovi veicoli elettrici a marchio Ford. Unendo le loro competenze come protagonisti europei a livello di innovazione, design, software e prestazioni di servizi, Renault Group e Ford si prefiggono l’obiettivo di affrontare le attuali sfide del settore ed offrire ai clienti un servizio migliore sia sul mercato delle autovetture che su quello dei veicoli commerciali. La partnership strategica tra Renault Group e Ford fonderà decenni di esperienza nell’ambito dei veicoli commerciali leggeri con i processi industriali e l’ampia rete di fornitori di entrambi i Gruppi, creando così una straordinaria forza per stimolare l’innovazione e l’efficienza sul mercato europeo.

