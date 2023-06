MILANO (ITALPRESS) – Kia Europe, in occasione dei World Oceans Day, ha stretto quattro partnerships con alcune start-up innovative, animate dagli stessi principi che ispirano l’azione globale di Kia sulla sostenibilità: Polyola, Odyssey Innovation, Sieve and Waterhaul. Kia è fermamente convinta che un futuro migliore e sostenibile per tutti possa essere raggiunto solo unendo le forze. Queste nuove collaborazioni si inseriscono nella strategia avviata dalla partnership con The Ocean Cleanup finalizzata a liberare gli oceani dalla plastica e in linea con la volontà di Kia di incrementare la percentuale di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo. “La sostenibilità è al centro del nostro movimento per l’introduzione di nuove forme di mobilità”, ha affermato Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe. “Condividiamo questa visione con brand giovani come Odyssey Innovation, Waterhaul, Polyola e Sieve cercando di offrire nuove esperienze che possano arricchire lo stile di vita dei nostri clienti e suggerire cambiamenti positivi, originati proprio dal muoversi tutti insieme in modo responsabile”.

Le partnership sono nate con la volontà di ricercare nuove forme di mobilità più rispettose dell’ambiente, sulla base dell’idea che quando mobilità e tempo libero avvengono in maniera sostenibile, è una doppia vittoria per la collettività. Tutti i cinque partner sono impegnati nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti in plastica dispersi nei mari, trasformandoli in prodotti lifestyle, lavorando per ridurre al minimo l’impatto di questi processi sull’ambiente e, contemporaneamente, massimizzando la qualità e le caratteristiche dei loro prodotti.

