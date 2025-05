Partita dall’isola d’Elba l’International Rally Cup supportata da Pirelli

ROMA (ITALPRESS) – Nello scenario dell’isola d’Elba è partita l’edizione 2025 dell’International Rally Cup (IRC), la serie nazionale di grande successo supportata da Pirelli e nel cui ambito si cimentano i piloti impegnati con le principali due ruote motrici che danno vita anche al Pirelli Star Rally4 IRC. Grandi protagonisti della categoria di punta, la Rally4, sono stati il campione in carica Giacomo Guglielmini e il talentuoso piemontese Marco Varetto, che hanno dato vita ad un duello entusiasmante ed incerto sino all’ultimo metro: l’ha spuntata Varetto con la Opel Corsa Rally4 per appena 9 decimi di secondo dopo che i due si sono alternati al comando per tutto il rally.

Per Guglielmini – tornato al volante della Peugeot 208 Rally4 dopo aver portato alla prima vittoria della sua storia la Lancia Ypsilon Rally4 gommata Pirelli al Rally di Modena – un’altra prestazione di altissimo livello che esalta anche quella di Varetto. Terzo posto per un altro dei favoriti di stagione, il toscano Mirco Straffi che ha avuto la meglio su Alex Lorenzato e Matteo De Sabbata che hanno completato la Top5 di una classe che ha visto al via ben 14 Rally4 gommate Pirelli.

Fra le Rally4/R2 un testa a testa altrettanto combattuto con vittoria di Loris Battistelli per 2″1 su Stefano Facchin: un confronto che promette di proseguire nella massima incertezza anche nei prossimi appuntamenti della serie IRC. Novità della stagione per il monomarca Pirelli, la coppa destinata al migliore delle Rally5 ha visto il record di iscritti fra le varie categorie delle due ruote motrici ma ha avuto un solo dominatore in Marco Nicoletti, che preso la testa dopo la speciale d’apertura vinta da Christian Buccino, poi costretto al ritiro, e non ha più ceduto il comando.

Serratissimo invece il duello per il posto d’onore fra l’efficace Michel Della Maddalena e l’arrembante Alessandro Forneris, sul traguardo divisi da 7 decimi di secondo dopo 90 km di prove speciali sulle impegnative strade asfaltate dell’Elba che hanno esaltato le qualità dei Pirelli PZero. Prossimo appuntamento della serie IRC, il Rally Internazionale del Taro nel parmense il 24 e 25 maggio.

