Partenariato Italia-Ue, in arrivo 75 miliardi

75 miliardi di euro tra fondi europei e risorse nazionali per le politiche di coesione. È quanto prevede l'Accordo di Partenariato siglato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dalla Commissaria europea per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. sat/gsl