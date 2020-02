Tutto pronto per l’edizione 2020 del “Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving”, il circuito promozionale giunto alla 15esima edizione, nato da un’idea dell’ex top-30 Wta Rita Grande e ormai diventato un appuntamento imperdibile per i giovani da 9 a 16 anni. A febbraio sono in programma i primi quattro appuntamenti per i ragazzi delle classi dal 2004 al 2011: 12 categorie, 133 tappe di cui 17 nei Centri Estivi Federali, più il Master finale Nazionale a Roma. Il tutto con sempre più spazio e attenzione al tennis in carrozzina: la seconda edizione del “Kinder Wheelchair” raddoppierà i tornei e farà tappa anche al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia.

I tabelloni di gara, tutti di singolare, saranno 12, 7 maschili (under 16 con le classi 2004 e 2005, poi i classe 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) e e 5 femminili (under 16, under 14, under 12, 10 anni e 9 anni). La categoria femminile Under 12, in particolare, ha accorpato le due precedenti categorie 11 anni e 12 anni, per superare la problematica, emersa in alcuni regioni, relativa all’impossibilità di compilare tabelloni per il numero limitato di iscrizioni che dunque penalizzava le ragazze iscritte, impedendo loro di giocare. Il Circuito si articolerà in 133 tappe: 116 classiche e 17 (numero record) speciali presso i Centri Estivi Federali toccando complessivamente 17 regioni italiane. Ieri si è concluso il primo appuntamento ad Alba, in provincia di Cuneo (Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero Asd), prossime tappe Battipaglia in Campania (Tc Battipaglia-Eboli), Sondrio in Lombardia (Tennisporting Club) e Termini Imerese in Sicilia (HimeraTennis). L’epilogo sarà il Master Nazionale, la tappa numero 134, che si terrà a Roma dal 19 al 27 agosto, suddiviso come l’anno scorso in tre sedi: Due Ponti Sporting Club, Play Pisana e Tennis Club Kipling. Immutata la regola di qualificazione al Master: saranno ammessi tutti i vincitori e i finalisti delle tappe classiche e anche i semifinalisti delle tappe speciali dei Centri Estivi. Vincitori e finalisti del Master finale Nazionale avranno diritto di partecipazione al Master del Circuito nazionale giovanile Fit.

Anche nel 2020 una costola del circuito sarà riservata ai giovani tennisti italiani in carrozzina, che parteciperanno allo “Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT Kinder Enjoy of Moving”. In risposta a un aumento esponenziale dei tennisti Under in sedia a rotelle, che nel giro di una sola stagione sono più quadruplicati passando da una decina a una quarantina, le 4 tappe dell’edizione 2019 diventano 8. Si comincia il 15-16 febbraio ad Alba in Piemonte (Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero Asd), 7-8 marzo a Rho in Lombardia (Tennis Molinello), 4-5 aprile a Bari (New Country Tennis Academy), 25-26 aprile a Napoli in Campania (Accademia del Tennis), 15-17 maggio a Roma (Foro Italico e Due Ponti Sporting Club), 6-7 giugno a Vicenza (Circolo Tennis), 27-28 giugno a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona (Associazione Tennis) e 4-5 luglio a Rivoli, in Piemonte (Tennis 2000). L’epilogo sarà il Master finale Nazionale a Roma (26-27 agosto). La tappa del Foro Italico coinciderà con il weekend finale degli Internazionali d’Italia.

(ITALPRESS).