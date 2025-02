TORINO (ITALPRESS) – Il palcoscenico più importante d’Italia, il 75° Festival di Sanremo, diventa l’occasione per lanciare la nuova campagna integrata, per Suzuki S-Cross Hybrid. Una scelta strategica di massima visibilità, che sottolinea il ruolo di Suzuki come assoluta protagonista della kermesse sanremese, capace di unire sotto un’unica bandiera la passione per la musica e quella per la libertà su ogni terreno. Il concept di comunicazione “Next level SUV” celebra l’affinità elettiva e naturale fra S-Cross Hybrid e chi la guida, entrambi uniti dalla capacità di spingersi oltre, di esplorare nuove strade e di vivere la vita con passione. La pianificazione prevede spot TV sulle principali emittenti nazionali e sulla CTV nei formati 30″ e 15″, dove un montaggio serrato dello spettacolare footage Suzuki esalta al massimo lo spirito e le doti off-road dell’auto.

Il tutto accompagnato dall’inconfondibile e storica voce Suzuki di Haruhiko “Hal” Yamanouchi, che dà alla comunicazione un tono ancora più epico e coinvolgente. La campagna sarà declinata anche in radio, digital, social e stampa di settore.

Foto: ufficio stampa Suzuki Italia

