ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi la XII Corsa del Ricordo: l’evento sportivo e culturale in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmata che coinvolge oltre dieci città in tutta Italia. Roma sarà la prima tappa di questa manifestazione, che partirà alle 9 del prossimo 9 febbraio, organizzata da Asi, rappresentata in conferenza stampa dal suo Presidente Claudio Barbaro, con il contributo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, rappresentata da Donatella Shurtzel. Nella Capitale partenza e arrivo saranno in Via Oscar Sinigaglia nel cuore del quartiere Giuliano Dalmata. Il percorso di 10 chilometri sarà quello collaudato negli ultimi anni. Per permettere a tutti di partecipare è prevista anche una non competitiva di tre chilometri, in onore di Abdon Pamich, esule fiumano, campione Olimpico a Tokyo nel 1964 e bronzo a Roma 1960: il Trofeo Tokyo 1964, riservato ai marciatori, giunto all’8ª edizione. “La giornata e la corsa hanno un significato speciale. Questo evento, come altri, serve per prenderci la nostra memoria, la nostra storia e la nostra identità. Penso che l’esempio più appropriato del tentativo di cancellazione della memoria sia quello che hanno subito i nostri esuli in maniera così tragica. Ancora oggi c’è un aspetto negaizonista, come se ci fossero vittime di serie A e di serie B”, ha affermato Rocca. “Dobbiamo fare di tutto per onorare il sacrifico degli italiani affinchè queste cose non avvengano più. Nessuno vuole marcare una identità in maniera sovradimensionata. Si tratta di avere rispetto per la vita umana. Quello che hanno patito i giuliano-dalmata in quel contesto è stato senza precedenti. Questo si innesta in un contesto della Seconda Guerra Mondiale con altre mostruosità. Abbiamo assistito a episodi in cui la nostra memoria collettiva ha voluto cancellare il treno della vergogna. Oggi possiamo soltanto onorarli e fare in modo di trasmettere ciò, con ogni modalità, alle nuove generazioni e a chi si avvicina allo sport”.

“Abbiamo fatto una ricognizione della situazione finanziaria e abbiamo trovato un immobile molto bello”. Ha raccontato Rocca spiegando di aver chiamato l’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che “ha dato una risposta immediata e piena” e parlando di un Museo del ricordo. Un modo, proprio come la corsa, per non dimenticare. “Diventerà qualcosa di significativo. La corsa aiuta a non perdere la memoria” e in più tale museo, approvato con legge del Parlamento, garantirà “la capacità di trasmissione”, in maniera tale che “chi passa da Roma oltre alla bellezza possa conoscere anche la nostra identità. Non dimenticare non significa avere vendetta ma rispetto. E’ uno schiaffo a chi nega dignità a quella tragedia e alla comunità”.

Come da tradizione i partecipanti percorreranno le vie del quartiere Giuliano/Dalmata e, grazie alla disponibilità dell’Esercito Italiano, e potranno attraversare la Città Militare della Cecchignola, per ritornare, dopo un impegnativo sali-scendi, sotto l’arco di partenza. Le premiazioni si svolgeranno sempre in Via Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata alla memoria dei connazionali costretti all’esodo dalle loro terre e dalle loro case. Dopo Roma, il circuito della corsa toccherà, da nord a sud (isole comprese), tutta la penisola: Latina, Aversa, Milano, Catania, San Felice Circeo, Trieste, Novara, Grosseto, Fertilia e Terni. Si tratta di un notevole sforzo organizzativo, nel perseguire l’obiettivo di portare l’evento in tutto il territorio nazionale e moltiplicare il proprio messaggio, per Asi, con il sostegno delle istituzioni tra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI, la FIDAL, e nel caso di Roma, la stessa Roma Capitale e Radio Roma Sound. “La Giornata del ricordo la corsa del ricordo sono di una straordinaria importanza perchè attraverso questo atto abbiamo messo fine a un silenzio che è stato di una violenza inaudita” qualcosa ha spiegato Palazzo “che gli italiani hanno dovuto sopportare e tollerare”.(ITALPRESS).

