Parolin “Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace. Ucraina? C’è parecchio pessimismo” / Video

ROMA (ITALPRESS) – “Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace per la sua particolare natura che non è quella degli altri Stati. Abbiamo appreso che l’Italia parteciperà come osservatore. Ci sono punti che lasciano un pò perplessi, ci sono alcuni punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni. La cosa importante è che si stia tentando di trovare delle risposte, per noi ci sono alcune criticità che devono essere risolte”. Così il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, al termine delle celebrazioni del 97^ anniversario dei Patti Lateranensi. “Una preoccupazione è che a livello internazionale sia soprattutto l’Onu che gestisce queste situazioni di crisi. Questo è una dei punti sui quali noi abbiamo insistito”, ha spiega Parolin.

“Sull’Ucraina c’è parecchio pessimismo, credo da entrambe le parti. Non ci sembra che ci siano progressi reali per quanto riguarda la pace. E’ il tragico punto che dopo quattro anni ci si trovi ancora così. Si spera che questi dialoghi possano produrre qualche progresso, ma mi pare che non ci sono molte speranze e molte attese”, ha aggiunto.

“L’incontro è andato bene, è sempre un momento molto importante questo dell’incontro con il governo italiano e con il presidente della Repubblica. C’è stato soprattutto un ringraziamento da parte nostra per l’attenzione che il Governo ha prestato a tante tematiche che stanno a cuore alla Chiesa, soprattutto di carattere sociale, come i provvedimenti sulla famiglia, il tema dell’educazione, disabilità, carceri. Su queste tematiche ci sono tavoli di lavoro che riguardano più direttamente la Cei e sui quali sono stati fatti passi avanti”, ha concluso.

